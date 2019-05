Niki Lauda s’est éteint

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Oui, je sais, c’est moyennement drôle, voire carrément crétin, et je ne suis pas fier (de ce titre). Comme si l’on pouvait résumer la vie d’un homme, d’un immense sportif, d’un génie de la mise au point, à un accident, si retentissant soit-il. A cette voiture en flammes, le 1er août 1976, à ce corps qu’on ne parvenait à sortir du brasier, à cet homme qui grillait en direct sur nos écrans.

On pouvait pourtant en rire de Lauda, de son oreille manquante, et on ne s’en était pas privé dans la cour de récré. C’est parce qu’il avait survécu, qu’il était revenu, et pas vraiment sur la pointe des pieds, le visage sévère, regagnant son trône, patron de compagnie aérienne, friqué, reconnu, et qu’il ne montrait pas ses…