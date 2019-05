Objectif raté pour Jason Dupasquier au Mans

La troisième manche du championnat du monde juniors moto 3 n’a pas souri à Jason Dupasquier. Prétendant au top 10, le Sorensois de 17 ans n’a pu ramener qu’une 12e place de l’épreuve du Mans samedi. «Je ne suis pas le plus satisfait, sachant que je peux rivaliser avec les cinq premiers, indique le pilote gruérien. Après les précipitations du matin, je suis parti (10e sur la grille) avec des pneus pluie. Sauf que la piste était finalement entièrement sèche après cinq tours seulement. Je n’étais pas le plus à l’aise dans ces conditions et j’ai préféré sauver quatre points plutôt que tout perdre en ayant pris trop de risques.» Jason Dupasquier retrouvera la compétition le 1er juin au circuit du Mugello, en Red Bull Rookies Cup.