Parti en éclaireur pour ramener les Mondiaux à la maison

Kimmo Bellmann est en repérage à Bratislava en vue des Mondiaux 2020, dont il est le directeur adjoint du comité lausannois.

Ce Châtelois avoue ressentir une certaine pression à moins d’un an de l’événement en Suisse.

L’équipe de Suisse, presque qualifiée pour les quarts des présents Mondiaux, se montre ambitieuse à l’image de son portier Reto Berra.

QUENTIN DOUSSE

A Bratislava, ville coorganisatrice des championnats du monde, il est un Suisse comme aucun autre. Le seul, présent mercredi à la patinoire, à avoir manqué les quatres buts de l’équipe de Suisse face à la Norvège. Tantôt dans les cars TV, tantôt dans la zone mixte, il passe le plus clair de son temps dans les coursives de la Ondrej Nepela Arena. Et pour cause. Plutôt qu’en simple spectateur, c’est en éclaireur que Kimmo…