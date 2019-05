Pas de rénovation du bâtiment du Trieur

En raison d'une formulation ambiguë des résultats, La Gruyère a, dans un premier temps, annoncé un résultat inverse. "Une confusion était possible avec la feuille de résultats, concède le syndic Joseph Aeby. Mais le bulletin de vote était parfaitement clair et il n'y a aucune raison de remettre en cause la votation: le référendum est accepté et le crédit refusé."