Pixels et caetera

LE MONDE ENCHANTÉ. Quoi, encore Le Figaro? Oui, mes biens chers frères et sœurs, ouvrons Le Figaro Magazine d’hier, et lisons les deux pages publicitaires rédigées en collaboration avec Fribourg Région sous le titre L’appel de la nature, premier paragraphe, première ligne: «Le Pays de Fribourg est une région remplie de jolies surprises.» Méditons sur cette vérité et poursuivons notre lecture, paragraphe 2, ligne 10: «Au pied des Préalpes, depuis son promontoire rocheux, Gruyères séduit les visiteurs avec ses demeures médiévales et son château comtal.» Reconnaissons la profondeur de ces paroles et continuons notre lecture, paragraphe 3, première ligne: «Terre de balades enchantées et de riches traditions alpestres, les Préalpes fribourgeoises vous emmèneront au cœur de sentiers de…