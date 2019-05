Pixels et caetera

GOAL! Je me souviens d’une photo qui ouvrait le livre de Claude Duneton, L’anti-manuel de français. Sur cette photo, un jeune homme noir, portant un débardeur en coton, les bras mi-levés, le visage marqué par l’effort. La légende disait: «Une belle victoire.» La page suivante donnait la photo dans son intégralité, sans recadrage. Derrière le jeune homme noir, un homme blanc, vêtu d’un pardessus, revolver à la main, tirait sur le fuyard. Le message disait: «Méfions-nous des morceaux choisis.» Appliquons le procédé de Claude Duneton à cette image, tirée d’une séquence filmée et largement présentée sur les chaînes de télévision, sur Twitter, etc., accompagnée du son. Il s’agit en effet d’une belle victoire, et manifestée comme telle, des avocats des parents de Vincent Lambert après que la…