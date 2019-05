Place aux finales de promotion pour le TC Bulle

TENNIS. Le tour de classement s’est terminé de la meilleure des manières pour l’équipe de 1re ligue du Tennis Club Bulle. La formation du capitaine Serge Gramegna a remporté 9-0 sa rencontre face à Carouge. Les Bullois n’ont eu aucun souci contre les Genevois, qui n’alignaient que des joueurs R4 et un seul R3. Le TC Bulle s’est classé premier de son groupe avec 22 points et trois victoires au compteur. Le premier des quatre tours de promotion pour la LNC aura lieu ce samedi, à Bulle. Bastien Kolly et consorts affronteront Morgins, deuxième du groupe 50 de 1re ligue.