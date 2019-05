Plusieurs Sudistes montent sur le podium à Sierre

JUDO. Le tournoi ranking 500 de Sierre a souri à moult Sudistes ce week-end. Samedi, Sakura Hirano (JC Romont, F18 – 44 kg) et Jérémy Pfefferlé (Judo Attalens, M21 – 90 kg) ont pris le 2e rang de leur catégorie respective. Pour leur part, Quentin Chofflon (JC Romont, M21 – 66 kg), Malo Le Borgne (Romont, M18 – 81 kg) et Jérémy Pfefferlé (M21 + 90 kg) ont terminé troisièmes. Le lendemain, les combats ont continué et les résultats ont suivi. Romain Baud (Romont, M15 – 36 kg) a remporté tous ses combats et a décroché l’or. Emilie Krähenbühl (JC Bulle, F15 – 36 kg), Loïc Morin (Attalens, U11), Emma Stierli (Attalens, F15 + 57 kg) et Enzo Vitelli (Attalens, U11) ont tous perdu en finale. A noter également les 3es rangs d’Hugo Chofflon (Romont, M15 – 55 kg), de Lisa Jones (Bulle, F15 – 44 kg)…