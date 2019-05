Que c’est beau de vieillir!

Travaillant dans le secteur des personnes âgées à l’hôpital de Marsens, la gérontopsychologue Marianna Gawrysiak a lancé en début d’année un site internet présentant ses expériences, ses observations et ses coups de cœur. Intitulé «Avantâge», elle y partage sa philosophie de la vieillesse, avec une volonté de faciliter le cheminement des personnes qui avancent en âge. Rencontre.

ISAAC GENOUD

Le bureau de Marianna Gawrysiak, situé au rezde-chaussée de l’hôpital psychiatrique de Marsens, est bien loin des austères bureaux hospitaliers. Ici, pas de chaises grises et de murs blancs aseptisés: les couleurs sont chaleureuses, tendant vers l’ocre et le bordeaux. On en oublie presque la nature première du lieu.

Dans cet «espace de rencontre», entourée de livres, d’œuvres d’art et de créations de…