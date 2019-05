GENÈVE

Mercredi, en l’église catholique de Cointrin (GE) auront lieu les obsèques de René Galley, décédé le 15 mai à l’âge de 77 ans, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage, ponctuée d’hospitalisations et de retours à domicile. Durant cette période, René put compter sur toute la tendresse de son épouse et sur l’appui indéfectible de ses plus proches neveux, Véronique et Michel Galley.

Né en 1941 à Ecuvillens, René était le deuxième garçon d’une fratrie de trois enfants. Après sa scolarité, c’est à Genève qu’il trouva de l’embauche comme de nombreux Fribourgeois à l’époque. Après avoir fonctionné quelques années comme chauffeur à La Poste, c’est à la Banque Coop, aujourd’hui Banque Cler, qu’il fit toute sa carrière professionnelle.

En 1971, il unit sa destinée à…