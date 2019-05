Ce lecteur craint les conséquences d’une logique de concurrence fiscale exacerbée.

La campagne concernant la réforme fiscale cantonale rencontre les convictions libérales: c’est au prix d’un «régime minceur», en évoquant le démantèlement des services publics dû aux pertes fiscales, que notre canton demeurera attractif et continuera d’offrir les emplois qui nous nourrissent. Le manque de confiance dans la formation des travailleurs, pour nos infrastructures et plus généralement de notre environnement social et économique compétitif est alarmant.

Nous pourrons continuer à nous nourrir dans le secteur privé tant que nous accepterons de licencier dans le secteur public. Cette confrontation entre secteur public et privé est dangereuse pour la cohésion sociale. Nos autres atouts ne jouent…