Une agréable promenade

Ce lecteur partage son bonheur de parcourir un sentier qui démarre à Broc.

La rive droite de la Sarine dans la plaine des Marches attire de plus en plus de monde. Un sentier prend son départ à la nouvelle passerelle métallique derrière l’ancienne église du Prieuré de Broc, après le terrain de football. Il s’étale à l’horizontale, tel un long ruban tendu, ici et là quelque peu courbe et froissé par l’effet du terrain et de la présence des arbres. Nous pouvons le suivre jusqu’à la station électrique (environ une demi-heure) ou prolonger la randonnée par le chemin dans la forêt jusqu’au pont couvert. Eventuellement pour les promeneurs entraînés: faire la boucle en revenant par Epagny, puis longer la Trême en passant par le camping.

