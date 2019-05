Une année à la vigne

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10



Les domaines du possible

Quatre saisons dans les vignes de Suisse. Pendant toute l’année 2018, de la taille de l’hiver aux vendanges, l’aventure complète d’une cuvée charnière après le gel de 2017 et avant la Fête des vignerons 2019. Quatre épisodes en résonance avec les saisons qui défilent, à raison d’un épisode par semaine jusqu’au 21 juin prochain. Préface aromatique et vadrouilleuse à la Fête des vignerons qui se profile déjà.

Nous suivrons des femmes et des hommes engagés, marqués par les défis emblématiques d’un terroir helvétique en pleine transformation. Au fil des recherches et des nombreuses rencontres, on est frappé par la vitalité du terroir suisse. Et derrière ce terroir, on est touché par les histoires humaines qui s’y déroulent. Plusieurs…