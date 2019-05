Une ferme en feu à Sâles

Jeudi vers 01 h 45, l’intervention de la police a été sollicitée à Sâles. Sur place, les agents ont constaté que l’étable d’un corps de ferme était la proie des flammes. L’unique locataire de l’habitation, qui dormait au moment des faits, a pu être évacué par la fenêtre de sa chambre, située au rez-de-chaussée. L’homme de 91 ans n’a pas été blessé et a été pris en charge par un voisin.

En tout, cinquante sapeurs-pompiers de cinq corps différents ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie. Les trente génisses et quatre veaux qui constituaient le bétail ont tous été sauvés. L’étable a été entièrement détruite et l’habitation a été endommagée. Le montant total des dégâts est encore inconnu.

Pour l’heure, les circonstances de l’incendie restent encore indéterminées. Une enquête a été ouverte.