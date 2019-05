Une heure de plus qui ne change rien

C’est devant le magasin Manor de la rue de Romont, à Fribourg, que le comité contre l’extension des horaires d’ouverture des commerces fribourgeois à 17 h le samedi a réuni la presse, hier. Pour Véronique Rebetez, du syndicat Syna, ce projet signe une péjoration des conditions de travail des vendeurs – à 71% des femmes.

Conditions qui ne sont déjà pas bonnes: guère plus de 3200 francs par mois, contrat rarement fixe, travail sur appel, souvent selon la météo du jour – la Loi sur le travail prévoit une planification quinze jours à l’avance – impossibilité de calquer de tels horaires sur ceux des accueils extrascolaires ou des crèches, vacances ajoutées au salaire – ce qui dissuade d’en prendre réellement de peur de perdre son emploi, etc. N’en jetez plus! «Les vendeuses sont les dindons…