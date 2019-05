Une stratégie agricole résumée en sept axes

Le canton a présenté hier à Grangeneuve les principaux axes stratégiques de sa politique agricole.

ÉRIC BULLIARD

Plus que des statistiques, un regard vers l’avenir. Présenté hier à Grangeneuve, le rapport agricole quadriennal 2019 ajoute à son traditionnel état des lieux la vision et la stratégie du Conseil d’Etat. Son but: encourager «une agriculture fribourgeoise professionnelle, productive, durable, respectueuse de l’environnement et de la santé animale». Il rappelle aussi sa volonté de profiler le canton comme «leader de l’agroalimentaire en Suisse».

Avec près de 30 000 places de travail, «le secteur agroalimentaire représente 20% des emplois du canton», a souligné le conseiller d’Etat Didier Castella, directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts. «Diversifiée et…