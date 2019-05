Une victoire et une défaite pour Romont

JUDO. Le JC Romont a reçu deux clubs du bout du lac la semaine passée, le Fighto Wa Genève et Komakai Genève. Face au Fighto Wa, Gilles Progin (–73 kg) a gagné son combat en 30 secondes et Guillaume Gachet (+ 90 kg) s’est imposé par ippon. Puis, le jeune Malo Le Borgne (–90 kg) a remporté son premier combat en 1re ligue. Au final, le JCR s’est imposé 8-2. Durant la seconde rencontre, Gilles Progin a confirmé, mais pas Guillaume Gachet qui, lui, s’est incliné. Quentin Chofflon (–66 kg) a longtemps lutté avant de perdre son combat. Et, malgré la victoire de Charles-Henri Deschenaux (–66 kg), le JCR a perdu face à Komakai Genève 6-4.