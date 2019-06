RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



Le lait maternel n’est pas à vendre

Grâce à de nombreuses recherches, on connaît mieux les effets du lait maternel sur la santé des bébés allaités. Il protège notamment des allergies, de l’obésité et des maladies cardiovasculaires. L’OMS recommande ainsi l’allaitement exclusif pendant six mois, puis en complément d’une alimentation diversifiée. Mais en l’absence d’une politique d’encouragement à l’allaitement et de banques de lait bien approvisionnées, le lait maternel reste une denrée rare, inéquitablement répartie…

Opérations sous hypnose

Malgré ses nombreuses vertus, l’hypnose est encore trop peu répandue, victime de son image d’attraction pour cabaret. Or il s’agit d’un mécanisme cognitif parfaitement observable, qui fait appel à des zones bien précises de…