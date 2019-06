RTS2, MARDI, À 21 H



Marie Meier, mère célibataire et productrice de lait, a plusieurs fois négligé de rembourser ses dettes à la banque. Un beau jour, Philip Sturzenegger, manager de la SWC Bank, se présente chez elle et menace de saisir sa ferme. Mais avant qu’il n’ait le temps de mettre sa menace à exécution, il s’écrase contre un arbre dans sa voiture de sport et se réveille souffrant d’une grave amnésie… ■