Aurora, l’elfe norvégienne inspirée par la nature

Aurora

A DIFFERENT KIND OF HUMAN

Decca/Universal

En 2016, Aurora Aksnes avait fait fureur avec son premier album All my demons greeting me as a friend. Sur dix-sept plages, elle convoquait ses inspirations diaphanes – Björk, Kate Bush ou Emilie Simon – au bal de recalées. La jeune Norvégienne de 19 ans entrait de plain-pied dans le monde des égéries précoces, un statut bientôt confirmé par ses prestations remarquées tant à Montreux qu’à Coachella.

A l’automne dernier, Aurora sortait Infections of a different step, première partie d’un double album aujourd’hui complété par A different kind of human. Désormais, la nature fait son apparition dans le monde de l’elfe nordique, à l’image de titres comme The river, Apple tree ou The seed. Cet appel des grands espaces semble résonner dans sa…