Avant le coup d’envoi

C’est aujourd’hui que tout se joue pour Romont et La Tour



CS Romontois - Echichens

Pour ne pas avoir su concrétiser leur première balle de match, les Glanois doivent s’imposer ce soir face à Echichens (18 h).

Hors jeu. Patrick Da Silva annonce les blessés habituels: Décrind, Girard, Chatagny, Nsakala, et l’absence à l’étranger de Marques.

Enjeu. Comment les joueurs ont-ils vécu cette ultime semaine d’entraînement? «On a travaillé de manière assez classique: devant le but, le positionnement… Rien de révolutionnaire, à ce stade, note Patrick Da Silva. On s’entraîne depuis janvier, au terme de cette saison usante on ressent de la fatigue mentale et physique. Mais, on est prêts à en découdre et les joueurs sont contents qu’enfin les choses se décident.»

C’est face à Echichens que Romont, en cas…