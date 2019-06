Battu par un solide Romont, La Tour s’enlise dans la crise

Dans un derby de tous les dangers, le CS Romontois a pris le dessus sur La Tour/Le Pâquier. En remportant ce match 3-1 dimanche, les Glânois ont pris une option sur le maintien alors que les Tourains n’ont plus leur destin en main.

MAXIME SCHWEIZER

Au moment d’entamer le cri de guerre de la victoire, Tanfoltchan Ouattara a félicité ses coéquipiers. «Nous avons tous réalisé une excellente performance. Tous ensemble.» Avant de les mettre en garde. «Nous n’avons encore rien accompli, le plus dur reste à venir. Nous allons nous sauver sans compter sur les autres.» Reste que, en gagnant dimanche à domicile face à La Tour/Le Pâquier (3-1), les Romontois ont un pied et demi en 2e ligue inter. Pour leur part, les Gruériens n’ont plus leur destin en main à deux journées de la fin du…