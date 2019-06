Beau et bizarre comme son univers

Après plus de cinquante ans de carrière, Christophe reste un chercheur obsessionnel, un fou des sons. Il le prouve une nouvelle fois avec un album de duos qui revisite son étonnant répertoire.

ÉRIC BULLIARD

Il ne ressemble à personne et cela suffit à le rendre passionnant. En plus de cinquante ans de carrière, Christophe s’est construit un univers où les sons étranges côtoient les bluettes, où l’expérimentation voisine avec le kitsch, où l’électro d’avant-garde croise la variété désuète. Nouvelle preuve avec ce Christophe etc., album de reprises et de duos qui revisite certains de ses plus fameux titres.

Double album, en réalité: le second volet est prévu pour cet automne et comprendra des collaborations qui font saliver. Celle d’Arno sur Les paradis perdus, par exemple. En attendant,…