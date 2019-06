A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Framboises: cher petit fruit!



Les Suisses raffolent des framboises, et en consomment près de cinq mille tonnes par an. Ce qui est surprenant, quand on voit le prix que peut atteindre ce petit fruit des sous-bois: une vingtaine de francs le kilo, en moyenne, mais ce prix peut exploser et atteint même les 66 francs le kilo!

Pourquoi est-ce si cher de se procurer ce petit fruit fragile et bourré d’antioxydants? Et comment est-il produit? ABE vous emmènera découvrir les plantations de framboisiers en Suisse romande… ■