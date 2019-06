Bulle bat Morgins et attend Morges

TENNIS. Pour son premier tour des finales de promotions pour la LNC, Bulle accueillait Morgins dimanche. Les Gruériens ont dominé les Valaisans sur le score de 8-1. Face à une équipe qui possédait deux joueurs classés R1 et un R2, le TC Bulle a remporté cinq simples (sur six) et les trois doubles. Au prochain tour, la formation du capitaine Serge Gramegna recevra Morges I, le samedi 15 juin dès 10 h. Les Vaudois ont terminé deuxièmes du groupe 52 de 1re ligue avec 20 points et viennent d’éliminer le Club Veveysan de tennis 6-0 au tour précédent.