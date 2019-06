Bulle-Grevîre gagne 7 médailles

PISTOLET. Belle moisson réussie par Bulle-Grevîre aux championnats fribourgeois de tir au pistolet vendredi et samedi passés. La société a récolté sept médailles, dont six dans les concours individuels. «Nous nous attendions à monter sur le podium, mais pas autant de fois», rigole Samuel Grangier, tireur bullois. En prime la médaille d’argent glanée par Jean-Jacques Mornod, Marc Carillo, Lucas Jaquet et Samuel Grangier (photo, en rouge), auteurs de 1097 points au concours de groupes sur 25 m.

A Schmitten et Sugiez, le gratin des tireurs au pistolet était rassemblé. «Il faut savoir que, pour se qualifier à ces finales, nous avons participé à deux concours et la fédération a sélectionné les dix meilleurs tireurs. Il ne manquait aucun favori, donc la concurrence fut rude. Ce qui nous rend…