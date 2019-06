C’est parti pour les finales!

Les championnats fribourgeois de 3e, 4e et 5e ligue se sont achevés ce weekend. Désormais, place aux finales de promotion! Dominateur du groupe 1 de 3e ligue avec 47 points, Châtel-Saint-Denis va tenter, pour la deuxième année consécutive, de décrocher un ticket pour la 2e ligue. Premier match pour les Veveysans samedi à 18 h avec la réception de Bas-Gibloux. Châtonnaye/Middes est le second club sudiste à participer aux finales de promotion cette année. Grâce à sa victoire 4-3 face à Estavayer-le-Lac au dernier match, les Glânois ont remporté leur groupe. Ils reçoivent dimanche, à 10 h, Seisa 08. Cugy/ Montet et Schoenberg, récent vainqueur de la Coupe fribourgeoise, sont les deux autres équipes à se battre pour atteindre la meilleure ligue du canton.

