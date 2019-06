Camping Paradis

RTS1, VENDREDI, À 21 H



Le grand saut

Charlotte, une amie d’enfance d’Audrey, arrive au camping avec son fils Lucas. Sa venue n’est pas anodine, elle doit passer un entretien d’embauche dans la région en vue de s’y installer avec son fils. Ses parents, Martine et Jean-Claude, à qui elle n’a rien dit, doivent les rejoindre la semaine suivante. Sauf que leur agenda a été modifié et ils décident d’arriver plus tôt…que Martine s’occupe de Lucas comme son propre fils et que Lucas est très lié à ses grands-parents… ■