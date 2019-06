Canisius Beaud

ALBEUVE

Canu, comme tous l’appelaient, est né le 15 octobre 1929 dans la famille d’Aloys et Martine Beaud. Il était le cinquième d’une fratrie de neuf enfants. Mis à part quelques rares épisodes pour raison professionnelle, il a toujours vécu dans son village natal d’Albeuve où il comptait de nombreux amis.

En 1985, il épousa Hélène qui avait deux enfants d’un premier mariage. Il accueillit ceux-ci et, plus tard, les petits-enfants avec beaucoup de joie et de gentillesse.

Durant plus de quarante ans, il exerça le métier de chauffeur poids lourds pour divers employeurs du canton, dont plus de vingt-cinq ans auprès de l’entreprise Sudan où ses services furent très appréciés. Il mettait un soin particulier à l’entretien des camions qui lui étaient confiés.

Canu aimait son village et avait à…