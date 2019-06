Caravane FM

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

«Un pas devant l’autre… et c’est déjà beaucoup!»

Des âmes fragiles, des destins cabossés, une immense solitude ou profonde lassitude… On vient à Malévoz pour guérir de différents maux ou blessures, mais avec une même envie de s’en sortir.

Refaire sa vie, Tout recommencer à zéro, Sergio, Jérémy, Jean-Jacques ou Christelle confient leurs espoirs et racontent leur quotidien dans ce lieu où l’on chante ses larmes, écrit «les bienfaits de la vie», dédicace une chanson au vent et où l’on rêve aussi d’une croisière et de l’effet calmant de la mer… ■