Ces deux-là ne s’énervent jamais

La place d’armes de Drognens accueillait la cinquième manche du championnat de Suisse de slalom. Difficultés, challenges, plaisirs: zoom sur les coulisses de cette 49e édition avec Stéphane Mettraux et Hans Pfeuti, les deux patrons de la Course automobile de Romont.

VALENTIN THIÉRY

Leur carrière de pilote est définitivement derrière eux. Mais comme on ne se débarrasse pas de sa passion comme on change de vitesse, ils se sont recyclés. Depuis son arrivée en 2011 comme président du comité d’organisation de la Course automobile de Romont, Stéphane Mettraux forme un duo de choc avec Hans Pfeuti, le directeur de course en fonction depuis 2008. Après neuf éditions de collaboration, l’un n’a plus de secret pour l’autre. Et c’est l’une des clés de leur réussite.

