Cette première, les deux jeunots du peloton s’en souviendront

Derrière les vainqueurs Urs Huber et Ilona Chavaillaz, ils ont été plus d’un millier à se démener dimanche sur cette 9e édition de la BerGiBike. Parmi eux, Nicolas Bard et Jéremy Boschung. Cadets de l’épreuve reine, les deux néophytes gruériens racontent leur première qui a parfois pris des allures de... galère.



QUENTIN DOUSSE

«La BerGiBike, c’est LA course obligatoire pour un vététiste fribourgeois. Alors je suis content de m’être lancé...» Jéremy Boschung n’est pas près d’oublier son premier marathon VTT. Avec David Mollard (Alterswil), Charles Messerli (La Tour-de-Trême) et Nicolas Bard (Sorens), il formait la jeune garde du peloton au départ de Givisiez, dimanche matin. Avec des fortunes bien diverses à l’arrivée: placés entre l’épatant David Mollard (19e) et le malheureux Charles…