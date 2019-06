Choc frontal à Villaz-Saint-Pierre

Une automobiliste de 89 ans circulait de Fribourg en direction de Romont. A Villaz-Saint-Pierre, peu avant le giratoire « Guillaume Tell », elle s’est déportée sur sa gauche à la suite d’un assoupissement et est entrée en collision frontale avec un camion-remorque conduit par un homme de 49 ans et qui cirulait normalement de Romont en direction de Fribourg.

Les deux conducteurs ont été blessés. La conductrice de la voiture a été prise en charge par les ambulanciers du Sud Fribourgeois et transportée à l’hôpital. Quant au chauffeur poids lourd, il se rendra chez un médecin par ses propres moyens, communique la Police cantonale.

Les pompiers du Centre de renfort de Romont et du CSPI Glâne-Nord ont été sollicités pour neutraliser les hydrocarbures qui se sont répandus sur la chaussée. Les deux véhicules ont été pris en charge par le garage de service. Pour les besoins de l’intervention, la route a été fermée à la circulation pendant environ deux heures et une déviation a été mise en place.