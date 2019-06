Concert de gospel sur l’île d’Ogoz

LA TUFFIÈRE. L’association culturelle La Tuffière clôt sa saison avec son traditionnel concert sur l’île d’Ogoz. Pour samedi, à 21 h, le choix s’est porté sur le gospel, avec l’ensemble gruérien Sing4Joy. L’embarquement a lieu du port d’Ogoz de 18 h 30 à 20 h 30. Créé en 2010 par cinq personnes férues de gospel, Sing4Joy s’est agrandi à une trentaine de chanteurs et chanteuses, sans perdre l’objectif fixé dans son nom: apporter de la joie. Il chante du gospel traditionnel et moderne, à quatre voix, sur des rythmes tantôt entraînants, tantôt méditatifs. En cas d’orage, le concert aura lieu à la salle de La Tuffière, à Corpataux. Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir le programme de la prochaine saison. Renseignements et réservations sur www.latuffiere.org.