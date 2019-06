Conférence après trois jours de recherche musicale

Le SMEM (Swiss museum for electronic music instruments), à Blue-Factory, organise une conférence de Joséphine de Weck et Luc Bersier, ce jeudi à 20 h. La metteure en scène et le compositeur auront passé trois jours en résidence dans la collection d’instruments électroniques, pour chercher la musique de la prochaine création d’Opus 89, La paranoïa, qui sera présentée à Nuithonie en septembre. La discussion permettra de découvrir leurs méthodes de travail et de revenir sur leurs créations antérieures. www.smemmusic.ch.