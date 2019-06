Coralie Ambrosini sportive bulloise de l’année

La ville de Bulle a organisé jeudi la première édition de son Mérite sportif. La sprinteuse du SA Bulle Coralie Ambrosini a été sacrée sportive de l’année pour son titre de vice-championne de Suisse U23 sur 200 m et sa médaillée de bronze sur 100 m. Conseillère communale chargée des sports, Johanna Gapany a également récompensé l’Espoir de l’année, Sohane Desarzens, 15 ans, meilleure cavalière du canton dans la catégorie poney et membre du cadre régional avec sa jument Cypress Hill. Promu en LNA, le CTT Bulle a, lui, reçu le Prix de l’équipe, tandis que la commission a remis le Coup de cœur du jury à Claude Jaquet, fondateur du Club en fauteuil de la Gruyère, qui propose des cours de tennis de table, de tennis et de badminton.