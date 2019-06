Désinvolture

SAMEDI 15 JUIN, au 1er Salon des thérapies naturelles, à Espace

Gruyère, à Bulle, un médium guérisseur fera une démonstration publique de médiumnité lui permettant de prendre contact avec des défunts (c’est écrit dans l’annonce). La phrase à éviter lors du contact:

«Et vous, la vie, ça va?»

ANNONCE EN PREMIÈRE PAGE de notre édition de mardi: «Les deux chanteurs fribourgeois ont été éliminés du télécrochet…» Vous l’aurez compris, il s’agit de Gjon’s Tears et de Léonard à TheVoice. Pourquoi parler de télécrochet? Pur snobisme.

EXCELLENTE INITIATIVE de poser des bacs potagers à la rue de la Promenade, à Bulle, où l’esprit de liberté propice à la culture en pot permettra à chacun de participer à l’entretien et à la récolte de fraises, poivrons, persil et cannabis. Non, pardon, pour le…