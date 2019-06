Daniel Odier est de retour

Daniel Odier

FÉDOR & MISS BLISS

L’Aire, 128 pages

C’est un roman étrange, qui transcende les genres, navigue entre réalité et hallucination, références littéraires et passions amoureuses. Poète et romancier né à Genève en 1945, Daniel Odier signe avec Fédor & Miss Bliss un retour singulier en littérature. Après des années passées aux Etats-Unis, après une dizaine de romans policiers publiés sous le pseudonyme de Delacorta (dont Diva, adapté au cinéma par Jean-Jacques Beineix), il vit désormais à Vevey, cadre de son nouveau livre.

Dostoïevski aussi a vécu quelque temps dans la ville vaudoise. Il y a écrit une partie de L’idiot, qui obsède la jeune Miss Bliss. De la maison où a séjourné l’écrivain, elle voit un jour tomber quelques feuillets du manuscrit, ainsi qu’un dessin. Désormais, sa…