De la rue à La Lisière, via The Voice

Chanteur et multiinstrumentiste, vainqueur de TheVoice en Italie, Fabio Curto se produit samedi à Sâles. Une première suisse pour clore la saison culturelle de La Lisière.

ÉRIC BULLIARD

Il n’est pas seulement une voix, mais aussi un cantautore, comme disent les Italiens. Soit un «chantauteur», joli mot-valise pour désigner un auteur-compositeur-interprète. N’empêche qu’il s’est surtout fait connaître par sa voix, ample et chaude, parfois légèrement éraillée: Fabio Curto a été révélé par The Voice of Italy, dont il a remporté l’édition 2015. Ce samedi, il joue pour la première fois en Suisse, à La Lisière de Sâles. Né à Acri, en Calabre, Fabio Curto s’est installé à 19 ans à Bologne, un des phares de la musique italienne. Dans la ville de Lucio Dalla, de Gianni Morandi, de Luca Carboni,…