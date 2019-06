Des élèves écrivent des monologues

NUITHONIE

Le comédien Michel Lavoie et l’auteur Domenico Carli ont animé un atelier d’écriture autour du monologue, dans les Collèges de Saint-Michel et de Gambach. Les élèves ont rédigé des textes et un jury professionnel en a sélectionné 12, dont les auteurs ont ensuite participé à un stage d’écriture à Nuithonie, encadrés par un écrivain, un metteur en scène et un comédien. Mardi 18 juin (20 h), des comédiens professionnels interpréteront ces monologues au cours d’une lecture publique, à Nuithonie. www.equilibre-nuithonie.ch.