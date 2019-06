A des passantes

F’Murr



LE GÉNIE DES ALPAGES - INTÉGRALE T. I

Dargaud

Un an après son départ pour des pâturages plus verts, F’murr connaît une double actualité, à commencer par un petit ouvrage regroupant un projet de 2009. Cette annéelà, par esprit ludique et sens du jeu de mots, il se met à dessiner les femmes qui passent devant chez lui, à Paris. Chacune devient une carte de vœux pour ses connaissances. Sans idéalisation ni fantasme, Deux Mille Meufs constitue un instantané de la rue, un hommage multiple en quelque 130 portraits.

Auparavant, pendant quarante-cinq ans de Génie des alpages, F’murr avait suspendu son univers entre terre et ciel, là où un berger garde un troupeau autogéré de brebis folles, avec l’aide d’un chien sentencieux et souvent absurde. Malgré l’endroit, les visiteurs sont nombreux…