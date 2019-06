Deux soirées de musique pour Technoculture 2

Le festival Technoculture 2, qui se poursuit jusqu’en août à Bluefactory, à Fribourg, organise deux événements musicaux, vendredi et samedi. Demain se tiendra une soirée Basstown, avec dès 22 h Blue divided by blue. Ce projet sonore du duo fribourgeois Vincent Flückiger (archiluth) - Fred Chappuis (synthétiseur Moog) mêle des pièces pour luth de Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651) et Alessandro Piccinini (1566-1638) à des improvisations au synthé. BB Phoque, Dj Sainte Harare et Psycho Weazel prolongeront la soirée. Samedi (22 h), soirée hip-hop avec les DJ de Patate douce. www.technoculture.art.