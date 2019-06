Différentes associations dénoncent les conditions de l’aide d’urgence

La Coordin’action Poya solidaire organise une journée d’action demain à Fribourg pour dénoncer la situation des exilés qui bénéficient de l’aide d’urgence. «Plusieurs rapports ont démontré que cette situation a des conséquences graves sur la santé physique et psychique des personnes concernées», rapporte un communiqué. Selon cette association, la pétition déposée en novembre dernier n’a provoqué aucune réaction du Conseil d’Etat. Un rassemblement est prévu devant le temple à la rue de Romont en début de soirée, suivi d’une manifestation sous les bureaux du directeur de la Sécurité et de la justice, Maurice Ropraz. Cette action est soutenue par différentes associations, les syndicats et les partis de gauche.