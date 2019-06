Echos du Parlement

PAN SUR LE CORMORAN. Le Grand Conseil a accepté jeudi une résolution demandant la régulation des cormorans, par 63 voix contre 15 (5 abstentions). Le texte a été déposé par Nadia Savary-Moser (plr, Vesin), pour répondre à «un cri d’alarme, un cri de désespoir» des pêcheurs du lac de Neuchâtel. Selon elle, 3000 cormorans vivent sur les rives du lac et prélèvent 500 tonnes de poissons par an, «soit le double des pêcheurs». Conclusion: il faut tirer ces oiseaux, même dans les réserves ornithologiques au risque de nuire aux autres espèces. Secrétaire général de la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage, Mirjam Ballmer (vcg, Fribourg) connaît bien le sujet: «Les dégâts aux pêcheurs ne sont pas suffisants pour justifier une régulation.» Elle a rappelé que le rendement de la pêche a…