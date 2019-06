Elie Kakou, ben alors… 20 ans déjà

FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H

Disparu le 10 juin 1999, il y a vingt ans déjà, l’immense humoriste et acteur Elie Kakou a laissé un souvenir impérissable à travers des rôles et surtout des sketches devenus cultes. Pour lui rendre hommage, France 3 diffusera à 21 heures un prime exceptionnel Elie Kakou,benalors...20ansdéjà, suivi du documentaire Aprèsj’t’explique...Elie Kakou.

Depuis le Cirque d’hiver, un lieu qui était fétiche pour lui, de nombreux artistes et personnalités rendront hommage à leur manière à Elie Kakou et nous dirons ce que l’homme et l’artiste représentent pour eux.

Cette soirée sera l’occasion de revoir ses plus grands sketches devenus cultes – «L’attachée de presse», «Madame Sarfati», «Les professeurs»… – mais également de découvrir les témoignages de ceux qui l’ont connu,…