Femme d’affaires redoutable et chef d’entreprise respecté d’une firme de jeux vidéo, Michèle voit sa vie basculer quand un homme masqué s’introduit chez elle et la viole. Alors qu’elle croyait tout contrôler, elle va sombrer dans une sorte de paranoïa. Elle dort avec une arme sous l’oreiller, entend des bruits et surtout se met à soupçonner son entourage…

Dimanche, à 21 h, sur FRANCE2.