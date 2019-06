Fedal signe enfin son retour

Coup de plume

PAR MAXIME SCHWEIZER

TENNIS. Près de deux ans que les fans de tennis attendaient de le voir à l’œuvre sur les courts. Vendredi, en demi-finale de Roland-Garros il signera un come-back tant espéré et désiré. Il? Le duo Federer-Nadal, Fedal pour les intimes. Une rivalité unique qui dure depuis plus de quatorze ans, longévité exceptionnelle dans l’ère du tennis moderne. Le maître Roger Federer face à son plus grand rival, le «taureau» Rafael Nadal. Paris sera le théâtre du 39e duel entre ces deux champions. Dans les confrontations, l’Espagnol mène 23-15 et sur la terre battue, ce score grimpe à 13-2.

Leur véritable histoire a justement commencé porte d’Auteuil, en juin 2005. Pour sa première participation, le jeune Rafael Nadal, 19 ans et numéro 5 mondial, prend la mesure de…