Fin de saison pour le TC Bulle

TENNIS. Défait au deuxième tour des finales de promotion face à Morges (5-1, les trois doubles n’ont pas eu lieu), le TC Bulle ne verra pas la LNC la saison prochaine et restera en 1re ligue. La faute à une «grosse équipe vaudoise», dixit le capitaine Serge Gramegna. «C’était dur de tomber contre Morges, qui a aligné quatre N4 et un R1. Même si l’adversaire nous était supérieur, nous n’avons pas abandonné et nous avons montré un beau visage.»

Invaincue jusqu’ici dans ces interclubs, la formation bulloise n’a pas pu rivaliser samedi face à Morges, qui a pu compter sur l’apport de ses mercenaires. «C’est l’aléa du tirage au sort... Si je regarde la saison, le retour de Bastien Kolly (photo) a été couronné de succès, nos jeunes ont emmagasiné de l’expérience et, surtout, l’ambiance n’a…