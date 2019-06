Giro, voyage passionné au pays du campionissimo

Girardengo, Binda, Coppi, Bartali, Cipollini, Pantani. Autant de campionissimi laissés en proie aux affres du Stelvio, du Gavia ou du Mortirolo. Seuls face à la pente, aspirés par le blizzard transalpin. De ce tableau apocalyptique, habituel du mois de mai, ressort un seul vainqueur suivi d’une centaine de héros. Tel que le veut le Tour d’Italie cycliste depuis sa création en 1909. Cent dix ans d’histoire, donc, et dix fois plus de petites histoires, retracées pour la première fois dans un ouvrage francophone. Rédigé par un Français, le journaliste à LibérationPierre

Carrey, postfacé par un autre Français, le cycliste pro Thibaut Pinot, Giro (paru fin avril aux Editions Hugo Sport) est un voyage en roue libre à travers le temps et les générations qui ont façonné le mythe.

L’auteur le dit…