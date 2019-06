Gumefens/Sorens a nommé son nouvel entraîneur

Lucien Dénervaud parti en 2e ligue inter à La Tour/Le Pâquier, Gumefens/ Sorens a trouvé son nouvel homme de banc pour la saison prochaine. Il s’agit de Philippe Chaperon. Le Veveysan de 50 ans dirigeait cette saison les juniors B de Mouvement Riviera, équipe avec laquelle il a obtenu la promotion en inter. Auparavant, en actifs, Philippe Chaperon a entraîné Châtel-Saint-Denis et Saint-Légier notamment. «On a choisi Philippe, titulaire du diplôme B, pour son aura et sa grande expérience, souligne le chef technique Félix Schafer. Avec lui, on pourra travailler dans la continuité de notre projet avec les jeunes. Ce sera un challenge, car la 2e ligue sera encore plus relevée la saison prochaine.»